Ritrovato l’anziano dato per disperso nella mattinata di oggi

“Stiamo cercando mio zio Luciano, se qualcuno l’ha visto vi prego di contattarmi, le autorità e il pronto soccorso sono stati avvisati. Chi ha informazioni può chiamare il……”



Era partito così l’appello, oggi, da parte della nipote dell’anziano che per alcune ore ha tenuto in apprensione la comunità di Termoli e dei social dover era stata postata la richiesta d’aiuto per Luciano Gianfelice, un 83enne di cui non si avevano più notizie da questa mattina. L’uomo era andato a fare colazione in un bar di via Mascilongo per poi sparire nel nulla. I familiari si erano rivolti alla Polizia.



Stando alle ultime informazioni ufficiose l’anziano è stato ritrovato dalla Polizia di Stato nei pressi del Parco Comunale di Termoli. Sembra sia in buone condizioni Un’avventura che pare avere un lieto fine.