Ritrovato l’anziano che si era allontanato misteriosamente dal “Cardarelli”

Quasi quattro ore di buio totale, poi la buona notizia. E’ stato ritrovato l’anziano ultraottantenne che nel pomeriggio di oggi 17 febbraio si era misteriosamente allontanato senza alcun motivo dal Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso dove era giunto in mattinata per essere sottoposto a cure sanitarie. (LEGGI QUI IL PRIMO LANCIO).



La Polizia la ha cercato incessantemente per ore senza esito e si può immaginare la disperazione dei familiari che seguivano le ricerche. Verso le 19 di questa sera grazie alla segnalazione di un cittadino che ha chiamato il 113 il “giallo” è stato risolto.



L’anziano si era allontanato a piedi e aveva imboccato una strada che dal Cardarelli prosegue in direzione Busso. Un tratto molto pericoloso soprattutto se percorso quando ormai stava calando il sole.

L’uomo è stato notato da un autista di passaggio che lo ha aiutato facendolo salire in auto per poi condurlo fino a Busso da dove lo stesso autista ha fatto partire la chiamata al 113.



Sono state ore di grande apprensione per i familiari che non sono riusciti a darsi una spiegazione sul comportamento dell’anziano.