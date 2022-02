Ritrovato l’anziano che nella notte si era allontanato da casa

E’ stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi (10 febbraio) l’80enne di Matrice che durante la notte si era allontanato da casa a bordo della sua auto senza dare spiegazioni ai familiari che si sono subito allarmati e chiamato i Vigili del fuoco di Campobasso.

Proprio questi ultimi hanno rintracciato l’anziano al termine di una battuta di ricerca per la quale è stato utilizzato anche un elecottero e droni sempre dei Vigili del fuoco. Determinante anche l’ausilio portato da Polizia di Stato, Carabinieri e Soccorso Alpino e Speleologico del Molise (Cnsas) che hanno contribuito al ritrovamento.

L’uomo si trovava in territorio compreso fra Larino e Montorio nei Frentani, proprio laddove era stata agganciata la cella telefonica del suo cellulare. In questo momento i Vigili del fuoco stanno affidando l’uomo alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti di rito.