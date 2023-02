Ritrovato in una pozza di sangue, è giallo sulla morte di un 48enne: non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo

L’uomo è stato soccorso ma pochi minuti dopo il suo cuore ha smesso di battere. Indagini in corso

E’ avvolto nel giallo il ritrovamento, in un appartamento nei pressi del carcere di Campobasso, del corpo di un 48enne avvenuto questa mattina, martedì 28 febbraio.

Dalle primissime informazioni sembra che a dare l’allarme alla centrale operativa della Polizia sia stata la madre che lo avrebbe trovato in camera in una pozza di sangue. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti di via Tiberio insieme ai soccorsi del 118.

Il 48enne era ancora in vita, sul suo corpo pare avesse diverse ferite di arma da taglio, ma pochi minuti dopo il suo cuore ha smesso di battere.

SEGUONO AGGIORNAMENTI