Ritrovato in mattinata anziano scomparso ieri pomeriggio a Chiauci

Sono state ore di angoscia a Chiauci per la scomparsa di un 72enne allontanatosi dalla casa in paese ieri pomeriggio intorno alle ore 16. Alle 20 la famiglia, non vedendolo rientrare, ha lanciato l’allarme.

Vigili del Fuoco e volontari hanno cercato l’uomo per tutta la notte. Le ricerche si sono concentrate in special modo in zona Calvario, dove presumibilmente il disperso si era allontanato. Alle 7.30 il lieto fine col 72enne rientrato a casa da solo, spaesato ma in buone condizioni di salute. Da sottolineare che alle ricerche, fatta eccezione per le persone anziane, ha partecipato tutto il paese.