Ritrovato il giovane Solomon, era a Castel Volturno

Il 24enne era scomparso sabato scorso da Campolieto

È stato ritrovato nel casertano e per la precisione a Castel Volturno, Solomon, il 24enne ghanese scomparso sabato scorso da Campolieto (ARTICOLO QUI), paese dove risiede ormai da anni. Già nel primo pomeriggio di oggi le prime notizie positive. Il suo cellulare infatti ha agganciato una cella a Castel Volturno. A quel punto le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche e dopo un paio d’ore (poco dopo le 16.45 di oggi, mercoledì 20 novembre) lo hanno ritrovato. Il giovane, presto farà ritorno nella sua Campolieto.

Come si ricorderà nel tardo pomeriggio di sabato scorso, quando amici sono andati a trovarlo nella sua casetta al centro del paese, non hanno trovato nessuno e hanno notato che c’era un vetro rotto di una finestra e la porta non chiusa a chiave. Per tutta la notte Vigili del fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino hanno setacciato una vasta area compresa fra i comuni di Campolieto e Castellino del Biferno, comune, quest’ultimo, dove il giovane Solomon sarebbe stato visto nella mattina di sabato.

Le ricerche poi sono state estese in Campania perché. Come detto, il suo cellulare aveva agganciato una cella regione limitrofe. Infine il cerchio si è stretto e il ragazzo è stato ritrovato dai carabinieri in territorio di Castel Volturno.