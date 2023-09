Ritrovato il corpo senza vita di uomo in via Sant’Antonio Abate

Ad allertare i Carabinieri è stata la figlia che non aveva più notizie del padre da qualche giorno

E’ stato ritrovato questa mattina, domenica 10 settembre, il corpo senza vita di un signore in via Sant’Antonio Abate a Campobasso.

Ad allertare i Carabinieri è stata la figlia che non aveva più notizie dell’uomo da qualche giorno. Gli uomini dell’Arma si sono recati presso l’abitazione ed hanno fatto l’amara scoperta. Sul posto anche i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri che dovranno fare luce sulla vicenda, anche se appare certo che la morte sia sopraggiunta per cause naturali.

