Ritrovato il cadavere del 62enne scomparso a Campitello Matese

Con il supporto dei cani da ricerca gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, trasferito sul pianoro di Campitello in elicottero

Dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato questo pomeriggio martedì 12 luglio a San Polo Matese il corpo, senza vita, di Raffaele Botticella, il 62enne di Torrecuso (in provincia di Benevento) che si era allontanato dalla propria abitazione nella mattinata dello scorso 9 luglio e la cui auto era stata rintracciata nei pressi della S.P. 106, in località Gallinola.

Le ricerche, attivate dalla Prefettura di Campobasso non appena appresa la notizia della denuncia presentata dai familiari, sono state svolte senza interruzione da parte di tutte le componenti del soccorso rappresentate nel C.C.S. e sono proseguite con l’ausilio di squadre di terra, unità cinofile, elicotteri e droni per l’esplorazione dell’ambiente montano in molti tratti impervio, fino alla tarda mattinata odierna quando, ad opera del personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, supportato da cani molecolari, è avvenuto l’infausto rinvenimento.

Durante la mattina di oggi tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Roccaraso si sono calati con tecniche alpinistiche in diversi dirupi e salti di roccia adiacenti la zona del ritrovamento dell’auto.

Verso le 14 il ritrovamento della salma rinvenuta grazie ai cani da ricerca di superficie del SAGF di Roccaraso in una zona particolarmente impervia, sia per la vegetazione che per la morfologia del terreno. I tecnici del CNSAS e del SAGF, dopo l’autorizzazione delle autorità competenti, hanno provveduto al recupero della salma che è stata posizionata su una barella in dotazione al Soccorso Alpino. L’evacuazione della barella dal luogo del ritrovamento è avvenuta grazie all’elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara che, mediante verricello ha preso a bordo la barella con un tecnico del SAGF e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino.

La salma è stata quindi portata in volo sul pianoro di Campitello Matese dove era stato concordato con la Centrale operativa del 118 l’arrivo di una postazione territoriale per la constatazione di decesso da parte del medico.

Le operazioni di ricerca e recupero sono state coadiuvate dal personale dei Vigili del fuoco di Campobasso, dei Carabinieri e Carabinieri forestali di Bojano.