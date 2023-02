Il ragazzo egiziano di 17 anni si era presentato in Questura a Napoli, sotto falso nome, ma è stato identificato grazie alla segnalazione dei Carabinieri di Agnone. E’ stato affidato a una Casa di Accoglienza per minori della provincia di Napoli. Il 17enne aveva rubato un’auto, poi abbandonata, e si era allontanato dal centro di accoglienza per minori di Agnone, in cui era ospitato.