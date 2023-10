Ritrovato dai parenti il corpo senza vita di Annita Conti

L’89enne è stata rinvenuta in una zona estremamente impervia a qualche chilometro dal paese

Tragico epilogo per l’anziana scomparsa dal pomeriggio di ieri a Civitacamporano. Il corpo di Annita Conti è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 ottobre, in una scarpata nei pressi del ristorante “La passeggiata”, in una zona estremamente impervia.

E’ in corso il recupero del corpo da parte di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino che, con attrezzature specifiche, stanno cercando di raggiungere la zona interessata.

Ad individuare il corpo dell’89enne, a qualche chilometro del paese, sono stati alcuni parenti che hanno avuto l’intuizione di cercare in quella zona: l’anziana, infatti, quando era più giovane era solita recarsi quell’area che, tuttavia, sarebbe difficile da percorrere viste le numerose ascese.

Questo pomeriggio, purtroppo, l’esito infausto. Ora bisognerà stabilire le cause del decesso e spetterà alle autorità competenti fare piena luce sulla vicenda.

Seguono aggiornamenti