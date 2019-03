Ritrovato dai Carabinieri uno smartphone rubato

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Agnone a ritrovare lo smartphone dopo la denuncia di un giovane del posto che aveva subito il furto del suo cellulare. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno infatti permesso di rintracciare il telefono e chi lo aveva, in quel momento, in possesso con conseguente denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. Un lieto fine per il giovane che ha così potuto ritrovare il suo smartphone, rubato in un esercizio commerciale.