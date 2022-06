Ritrovato cadavere in fondo a un burrone nel bosco di Montaquila

La scoperta in un dirupo a circa un chilometro dal paese in provincia di Isernia

Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco hanno ritrovato un cadavere in un precipizio.

Si trova a circa un chilometro e mezzo da Montaquila. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e ancora non è stato possibile effettuare un riconoscimento.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Isernia, hanno visto il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), nonché di associazioni di volontariato specializzate a lavorare in ambienti impervi. In supporto alle squadre di ricerca anche unità aeree, unità cinofile e personale specializzato nell’utilizzo di droni.

Tuttavia, nonostante lo sforzo profuso dalle diverse componenti impegnate nelle attività di ricerca, fino a questa sera non si era ancora avuta alcuna notizia dell’uomo scomparso.