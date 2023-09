Sono stati ritrovati sani e salvi i cuccioli di mamma Amarena. Come riportato dalla testata “Confinelive.it”, erano rimasti nascosti nell’area dove l’orsa è stata uccisa in una fitta boscaglia che ne rendeva difficile il recupero. I piccoli, probabilmente, erano fuggiti spaventati dall’arrivo sul posto delle guardie, dei veterinari e dal trambusto generale ed erano ancora in attesa della loro mamma, simbolo del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise, e madre anche di Juan Carrito, l’altro orso morto investito il 24 gennaio di quest’anno. Ma grazie all’intervento dei carabinieri Forestali e della task force di ricerca sono stati individuati e messi in sicurezza dopo aver fatto decollare anche un drone pilotato da personale specializzato.

Anche la popolazione si era mobilitata con segnalazioni e grande partecipazione corale; il tutto sotto l’occhio esperto dei principali soccorritori. Ora sarà necessario sperimentare una strategia e un nuovo protocollo per permettere la sopravvivenza degli orsetti (trovati sprovvisti di radiocollare), ma sarà un procedimento inedito e molto complesso.

Intanto, la Procura di Avezzano, con il pm Maurizio Maria Cerrato, ha aperto un fascicolo nei confronti del 56enne che ha ucciso l’orsa Amarena a colpi di fucile per il reato 544/bis del Codice Penale, ossia chiunque procuri per crudeltà o senza necessità la morte di animali: l’uomo rischia dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, ha annunciato che si costituirà parte civile nel procedimento penale. (adimo)