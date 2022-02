Ritrovate nelle campagne di Termoli: doniamo un futuro a Shelley e Lilly

L’abbandono di un animale non è solo un reato penale per il quale difficilmente si riesce a risalire al colpevole, ma è anche una condanna a morte per chi la subisce, una condanna a cui vengono destinate delle vittime talmente deboli e indifese da non avere alcuna via di scampo.

Ecco perché, ogni volta che gli Angeli blu dell’OIPA soccorrono degli animali abbandonati, il pensiero inevitabilmente corre ad immagini terribili, a quello che sarebbe successo senza il loro tempestivo soccorso e a tutto quello che, purtroppo, accade quando non si arriva in tempo.

Così come è accaduto nel caso del recupero di queste due piccoline, Shelley e Lilly ritrovate sotto un’auto dismessa nelle campagne nei dintorni di Termoli. Deperite e visibilmente spaventate, non è stato facile tirarle fuori da lì e i volontari dell’OIPA di Termoli hanno impiegato diverse ore per riuscire a portarle in salvo. Affette entrambe da rogna sarcoptica, ora le cucciole sono sottoposte ad una terapia mirata e non appena saranno guarite potranno essere adottate.

Come sempre gli Angeli blu contano sul nostro prezioso appoggio per poter offrire loro tutte le cure e i controlli veterinari di cui necessitano. Grazie a chi potrà aiutare Shelley e Lilly.

Info sulle cucciole e le adozioni: Luigina Campanaro, vicedelegata OIPA Termoli, Tel. 342 7212047, vice-termoli@oipa.org