Ritrovata viva la bimba di 5 anni scomparsa nei boschi. Il nonno: “Avevo perso le speranze”

La piccola rintracciata dall’elicottero della Polizia di Stato che questa mattina si era elvato in cielo a supporto delle ricerche. E’ stata avvistata nei pressi del campo sportivo di Limosano a circa 5 chilometri dall’abitazione

Notizia dell’ultima ora: intorno alle 12.15 di questa mattina, domenica 3 aprile è stata ritrovata viva e apparentemente in buone condizioni la piccola Nicole che era scomparsa nella giornata di ieri (QUI L’ARTICOLO).

Stando alle prime frammentarie notizie la bambina sarebbe stata ritrovata dalla Polizia nei pressi del campo sportivo, in un luogo non lontano dalla casa della piccola Nicole.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e la mattinata di oggi, portate avanti dalla Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco ma anche dalle tante associazioni di volontariato e di protezione civile che si sono prodigate nella ricerca della piccola Nicole.

In volo si sono alzati anche droni con ricerca del calore e un elicottero.

“Non ci riesco a credere avevo perso già le speranze non pensavo che avrebbe fatto tanta strada”, sono le parole a caldo del nonno della piccola Nicole.

La piccola Nicole si era allontanata di casa nella serata di ieri, 2 aprile. A vederla nei pressi del campo sportivo sono stati gli uomini della Polizia di Stato attraverso l’elicottero che si era alzato in supporto dei vigili del fuoco e degli uomini della Squadra Mobile che hanno rintracciato la piccola.

Per Nicole c’è stata una mobilitazione generale. “Già nella notte, appena ricevuta la segnalazione – affermano le forze dell’ordine – era stato immediatamente attivato il Piano provinciale di ricerca e contestualmente convocata in Prefettura una riunione tecnica con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze di polizia – Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza,Polizia Stradale – del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Servizio regionale di Protezione Civile, della Provincia, del Servizio di emergenza territoriale 118 e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in costante contatto con il Sindaco di Sant’Angelo Limosano.

Come da piano, veniva istituito, in prossimità del luogo della scomparsa, il Posto di Comando Avanzato a cura dei Vigili del Fuoco, con il contributo di tutti i suddetti soggetti coinvolti e in stretto raccordo con la Cabina di regia istituita in Prefettura.

La macchina dei soccorsi messa a punto sin dalle prime ore della notte, anche attraverso squadre di volontari e con l’ausilio di droni, unità cinofile e mezzi aerei, ha consentito di fronteggiare in maniera corale la complessa situazione”.

Nonostante la piccola abbia trascorso tutta la notte fuori di casa con temperature sotto lo zero le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Nicole ha percorso un lungo tratto di strada tra la sua casa e la zona del campo sportivo, nonostante in un primo momento le ricerche si sia concentrate nei pressi del bosco che si trova nelle immediate vicinanze dell’abitazione della bambina.

Si tratta di un vero e proprio miracolo considerando che la bambina ha trascorso da sola e all’aperto la notte con temperature che sono scese anche sotto lo zero.

Nicole si è allontanata volontariamente di casa scappando dalla finestra di casa dopo un rimprovero della mamma: ha approfittato dei 20 minuti in cui la madre ha allattato il suo secondo figlio. Al momento dell’allontanamento aveva indosso solo il pigiama e senza la giacca. Un allontanamento che ha gettato nella disperazione due comunità, quella di Limosano e di Sant’Angelo Limosano, fino al lieto fine. (foto in alto ansamolise.it)