Ritrovata l’anziana scomparsa a Vastogirardi grazie al fiuto di “Sparta” (LE FOTO)

VASTOGIRARDI

È stata ritrovata poco fa (ore 13,45 di oggi, sabato 9 febbraio) in una zona impervia del comune di Vastogirardi, l’82enne sparita nel nulla da ieri pomeriggio. Sulle sue tracce Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e unità cinofili. A poca distanza da dove era stata vista l’ultima volta è stata individuata e soccorsa dai Carabinieri della Stazione di San Pietro Avellana, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Isernia, Soccorso Alpino e unità cinofila del Vigili del Fuoco. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti anche se la donna è sembrata confusa, spaesata e in leggero stato ipotermico. E’ stata trasportata presso l’ospedale di Agnone. Imponente il dispositivo di soccorso in attuazione del piano provinciale ricerche persone scomparse della Prefettura per ritrovare l’82enne con squadre dei vigili del fuoco, che hanno assunto il coordinamento delle ricerche insieme a Carabinieri e Soccorso Alpino.

AGGIORNAMENTI

(Ore 16,30) È in ospedale per le cure del caso la signora Rosa di Vastogirardi ritrovata grazie al fiuto di “Sparta” un cane delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale del Molise. L’85enne, scomparsa da due giorni, è stata ritrovata a meno di un km dal paese sotto alcuni arbusti. Sono state le tracce lasciate sulla neve e alcuni indumenti che aveva perso a guidare i soccorritori e il fiuto del cane ha, infine, permesso il ritrovamento dell’anziana. A coadiuvare le ricerche gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e per una migliore perlustrazione dall’alto, anche un elicottero HH 139 dell’Aeronautica Militare del 85° Centro SAR (Search And Rescue) di Pratica di Mare, dipendente dal 15° Stormo di Cervia che ha provveduto a soccorrere l’anziana con l’ausilio di una barella verricellabile, poi consegnata al personale del 118 presso il campo sportivo.

VIDEO TRATTO DALLA PAGINA FACEBOOK “AMICI DI VASTOGIRARDI”