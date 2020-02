Ritrovata in Puglia un’altra auto rubata in Molise

Al suo interno i malviventi avevano nascosto ordigni esplosivi e munizioni per fucili



REDAZIONE

Non si arresta l’ondata di furti d’auto dal Molise in direzione Puglia. Dopo il ritrovamento delle due vetture di lusso a Cerignola (avvenuto ad inizio febbraio – e che ha portato all’arresto di due persone), nelle scorse ore un’altra vettura è stata ritrovata, dai carabinieri, in territorio di Torremaggiore.

Ad entrare in azione, come anticipato, sono stati i militari dell’Arma del Comando provinciale di Foggia che hanno eseguito controlli soprattutto concentrandosi su casolari e masserie abbandonate. I carabinieri hanno passato al setaccio il territorio alla ricerca di oggetti provento di furto (auto e non solo) e altro materiale, sempre di provenienza illecita. E proprio durante i controlli, in un casolare, hanno ritrovato una vettura “sospetta”. Eseguita una rapida verifica i carabinieri hanno accertato che l’auto era stata rubata in Molise. I militari hanno poi proceduto a controllare l’auto e una volta aperto il cofano hanno ritrovato, occultati, due ordigni esplosivi e munizioni per fucile.