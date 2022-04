Ritrovata dopo 14 ore al gelo, il nonno: Nicole non sarebbe mai uscita da sola di notte

Ai microfoni de “La Vita in Diretta” il signor Nicola esplicita i suoi tanti dubbi su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica. Intanto le indagini vanno avanti

Molti i quesiti che chi indaga si sta ponendo. Come ha fatto Nicole a resistere una notte intera al freddo e al gelo?

Che cosa è accaduto a casa della piccola prima dell’allontanamento?

Sono le domande con le quali Alberto Matano, giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’ ha anticipato, questo pomeriggio martedì 5 aprile, il servizio sulla vicenda della bimba di 5 anni scomparsa e ritrovata dopo 14 ore nelle campagne di Sant’Angelo Limosano. Domenica mattina, poco dopo mezzogiorno.

Come scritto più volte ci sono molte zone d’ombra. E tanti punti ancora da chiarire. Intanto la mamma della bimba è indagata nell’ambito dell’inchiesta per omessa custodia e abbandono di minore. Un atto dovuto, necessario per andare avanti negli accertamenti della Procura di Campobasso e fare piena luce su quanto accaduto.

Nei minuti precedenti e nei momenti successivi alla scomparsa. Ovvero prima e dopo che la mamma di Nicola si rendesse conto che la finestra al piano terra della loro abitazione fosse aperta. Accostata al termosifone una sedia. Della piccola nessuna traccia. Quello che è accaduto dopo, fino al ritrovamento, lo abbiamo sviscerato e le versioni conosciute sono state già riportate.

Ma come ha fatto Nicole a percorrere quel cammino in piena solitudine fino a perdersi nei boschi? Come ha fatto ha proteggersi dal freddo? Ricordiamo che nel pomeriggio a Sant’Angelo era tornata a scendere la neve.

Poi i vestiti. Com’è possibile che il piumino fosse immacolato, o quasi? Eppure ha camminato in piena campagna per ore.

I vestiti sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti, sugli abiti si concentrerà l’attenzione di chi indaga e proprio dai vestiti potrebbe venire fuori qualche risposta preziosa.

“Non sono convinto di quanto accaduto – ha detto il nonno, Nicola ai microfoni della Vita in Diretta – Perché mi hanno chiamato alle 11.30 di sera e non prima? Conoscendo mia nipote, a quell’ora non sarebbe mai saltata dalla finestra, con quel buio e con quel freddo. Così come non si sarebbe mai messa in cammino da sola. E poi, quando l’ho rivista domenica mattina non mi sembrava una bimba che era stata fuori 14 o 15 ore con quel freddo”.

Il signor Nicola parla di uno ‘sfregio’ nei confronti di qualche familiare.

“La verità deve venire fuori”, ha poi chiuso, tra i dubbi su ciò che ha visto coinvolta la nipotina e la gioia di averla potuta riabbracciare. Sana e salva.