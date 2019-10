Ritrovare la concentrazione nell’epoca della distrazione

di Luigi Castellitto



Si vive un’epoca piena di distrazioni, di forti stimoli visivi, “notifiche” continue e un costante bombardamento di informazioni. Ma esiste un modo per rimanere concentrati nell’era della distrazione?

Mondo globalizzato, media all’assalto, vengono sempre richieste efficienza e velocità, scadenze sempre più ferree e meno tempo per distribuire compiti e mansioni come si vorrebbe. Pertanto, distrarsi è spesso inevitabile, con il rischio di errare e sovrapporre le attività. Per evitare ciò o cercare di risparmiare tempo, la mente viene spinta ad adottare un approccio multitasking, un modo di lavorare che spesso si rivela inefficace a causa dell’eccesso di stimoli a cui l’attenzione non è in grado di offrire un’adeguata risposta. Quindi, come concentrarsi nella vita moderna? Alcuni spunti:



Comprendere che alcune distrazioni sono necessarie: non siamo macchine. Abbiamo bisogno di riposare, mangiare e socializzare. Per esercitarsi, si possono scrivere sul calendario non solo gli obblighi e gli appuntamenti di lavoro, ma anche le gite con gli amici, il tempo da dedicare alla lettura e per prendere un caffè. Se si considerano punti importanti, perché non metterli in agenda?

Stabilire delle priorità: è impossibile che il lavoro, la cultura, la famiglia, gli amici o il proprio profilo Facebook abbiano la stessa importanza. Scegliere cosa è più importante e separare ciò che non è fondamentale nella vita.

Disconnessione: come visto, la vita virtuale ruba tempo a quella reale. Se si nota di esagerare con l’uso dei social network, limitarne con equilibrio l’utilizzo giornaliero.

Possibilmente, svolgere un’attività alla volta: il multitasking non si addice a tutti. Se ci si stanca nel mantenere la concentrazione su due o più cose contemporaneamente, questa potrebbe non essere la strategia più adatta. Provare, quindi, ad affrontare compiti e lavori uno alla volta.

Scegliere compiti alla propria portata: non cercare di essere chi non si potrà mai essere. Se non si è in grado di terminare un progetto in due ore, non illudersi e concentrarsi il tempo di cui si ha davvero bisogno.



Le distrazioni sono naturali e non devono diventare una preoccupazione. Se non sono la conseguenza di una patologia, è importante controllarle, ma anche accettarle. Il cervello umano non è programmato per garantire alte prestazioni a comando, si deve imparare a interpretare ciò che il corpo chiede e concederglielo. Prendersi una pausa, fare uno spuntino, fare sport, tutto ciò avrà un effetto positivo sulla propria capacità di rimanere concentrati.