Ritrova portafogli e lo riconsegna al proprietario: “Grazie, gesto di onestà”

Ancora un bel gesto di onestà e solidarietà. Questa volta arriva da Campobasso e a raccontarcelo è stato il diretto interessato. “Avevo perso il mio portafogli nella giornata di giovedì in piazza Venezia a Campobasso. Mi era caduto il cellulare e per raccoglierlo, non mi sono accorto che il portafogli mi era fuoriuscito dalla tasca. Così sono andato a fare la denuncia di smarrimento presso i Carabinieri. Ieri sono tornato per ultimare la denuncia e davanti a me c’era un signore che ha detto al Carabiniere di voler effettuare una denuncia per ritrovamento di un portafogli. Al che ho subito pensato che potesse essere il mio, così ho chiesto all’uomo dove l’avesse ritrovato. E lui mi ha risposto di averlo rinvenuto in piazza Venezia. Ho capito quindi che era il mio e l’ho fatto notare. Immediatamente questo signore me lo ha consegnato davanti al Carabiniere. Neanche il tempo di ringraziarlo e l’uomo non c’era più. Volevo sottolineare questo gesto di grande onestà – ha concluso – e cogliere l’occasione per ringraziare nuovamente questo signore”.