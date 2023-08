Ritrae tutti gli abitanti del paese per “fermare il tempo”: l’idea dell’artista molisano Antonio Finelli

Il progetto contro lo spopolamento del disegnatore molisano, intercettato dal Tg Uno al ritorno da Roma, è di esporre le sue opere in un museo che nascerà a Roccapipirozzi insieme con un albergo diffuso

Ritrarre tutti gli abitanti di Roccapipirozzi, l’unica frazione del comune di Sesto Campano, per fissare il tempo contro lo spopolamento. Il disegnatore molisano Antonio Finelli, di ritorno da Roma dove ha tenuto negli anni diverse mostre personali, si è “armato” di macchina fotografica ed è andato in giro per immortalare i suoi soggetti: «Ho pensato di bloccare il tempo non in un’istantanea fotografica, ma in un’istantanea disegnata», ha raccontato all’inviato del Tg Uno, Filippo Bernardi, tra i vicoli della piccola frazione che, attualmente, conta solo 70 abitanti a fronte dei 200 di vent’anni fa.

I bozzetti di Antonio diventeranno capolavori alla stregua di vere fotografie che saranno esposte in un museo che nascerà insieme con un albergo diffuso. «Una scommessa, quella di Marco, 29 anni, nato qui – si racconta nel servizio – acquistando la parte storica del paese per costruire 100 mini-appartamenti». Il futuro parte dalle piccole cose: “I sogni diventano realtà”, come recita un cartello appeso al muro. E a Roccapipirozzi sta già accadendo. (adimo)