Ritorno in Dad a San Martino per i bambini dell’Infanzia: problemi all’impianto di riscaldamento

Torneranno in classe, in presenza, lunedì 12 aprile gli alunni della scuola dell’infanzia di San Martino in Pensilis. A comunicarlo è stato il primo cittadino, Giovanni Di Matteo. Dopo un solo giorno in presenza, dunque, i bambini sono nuovamente costretti alla Dad fino a venerdì 9 aprile. Il problema non è però legato, fortunatamente, a nessun contagio da Coronavirus. La decisione si è resa necessaria, invece, a seguito di ulteriori problemi all’impianto di riscaldamento dell’istitituto scolastico. “Ai bambini, alle famiglie e al personale scolastico -ha commentato il sindaco Di Matteo- porgo le mie scuse per il disagio arrecato”.