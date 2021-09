Ritorno in classe, visita del Direttore dell’USR, Anna Paola Sabatini, nelle scuole dell’Alto Molise

Partiranno domani le lezioni in Molise per 35.777 studenti e alunni riuniti in 2045 classi di 331 istituzioni scolastiche statali. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini, si recherà fra gli alunni delle scuole dell’Alto Molise, partendo dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Capracotta (ore 8:30), comune tra i più alti d’Italia, per poi spostarsi negli altri istituti di Agnone.

La scelta di visitare le scuole dell’Alto Molise nel primo giorno di lezioni del nuovo anno scolastico 2021/2022 rappresenta un segnale di vicinanza delle Istituzioni e del mondo della scuola ai centri più piccoli, vero e proprio presidio per la sopravvivenza delle aree interne e di salvaguardia di servizi essenziali come quello dell’istruzione.