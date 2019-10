XXIX Domenica del tempo ordinario, il commento di Fra Umberto Panipucci

Può la preghiera essere un ritorno all’Eden? Per Eden intendo ovviamente uno stato di profonda armonia e confidenza con Dio. Il racconto biblico di Genesi suggerisce che fosse proprio questa la relazione di Adamo ed Eva con il loro Creatore. Il Vangelo di questa settimana ci suggerisce la preghiera incessante, argomento che è sempre stato caro ai più grandi mistici ed asceti della cristianità. Meditiamo insieme questo brano per rispondere alla domanda con cui ho esordito.

«In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: “Una domenica entrai in una chiesa, durante la Liturgia, per pregare. Stavano leggendo il passo della prima lettera ai Tessalonicesi in cui è detto: «Pregate senza interruzione». Queste parole si incisero profondamente nel mio spirito,e cominciai a chiedermi come fosse possibile pregare senza posa quando ciascuno è necessariamente impegnato a lavorare per il proprio sostentamento. Cercai nella mia Bibbia e lessi proprio quello che avevo udito, e cioè: «Pregate senza interruzione per mezzo dello Spirito in ogni tempo». Pensavo e pensavo, senza trovare alcuna soluzione” (Racconti di un pellegrino russo, cap. 1)».

La chiarezza e la forza di questo versetto ci costringono a meditarlo profondamente. Se dovessimo interpretarlo alla lettera saremmo costretti a considerare questo “consiglio evangelico” come irrealizzabile. Esattamente come appare al protagonista del romanzo “Racconti di un pellegrino Russo” il quale, in realtà, resta un’opera di spiritualità ortodossa diventata di capitale importanza per tutta la cristianità. “Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore”, una preghiera che, secondo i padri dell’esicasmo (la disciplina ascetica che il pellegrino dovrà apprendere) deve essere ripetuta costantemente, secondo il ritmo del cuore, finché l’atto stesso di respirare non diventa preghiera incessante che sale a Dio. La pratica dell’esicasmo porta l’asceta orientale a trasformare la propria vita in preghiera. Anche il nostro Rosario sposa questo particolare esercizio spirituale: ripetere continuamente una preghiera (L’ave Maria) per abbandonarsi alla meditazione di un dato biblico-cristologico (il mistero) e giungere così alla contemplazione (stabilire una relazione intima con Dio per l’intercessione di Maria SS.). Sarebbe dunque riduttivo appiattire il “pregare sempre” di cui parla Gesù, alla semplice ripetizione di un “mantra”, seppure cristiano. La preghiera non va considerata come un atto che si apre e chiude all’interno di una “parentesi sacra” di tempo, ma piuttosto come un atteggiamento esistenziale che deve fare da sfondo a tutta la nostra vita. Detto semplicemente, anche se con un giro di parole ridondante, per pregare sempre non bisogna pregare sempre, ma comportarsi come se pregassimo sempre. Ciò mai e poi mai, deve essere un dovere o un obbligo, ma piuttosto la ricerca costante della desideratissima compagnia di Dio. Il Cristo invita l’uomo a rientrare nell’Eden, attraverso un cammino di santità, per godere della presenza costante e amichevole di Dio, il quale, quando è accolto, illumina e accompagna tutte le scelte della sua vita. Non si arriva a questo senza un confronto costante con le Scritture interpretate evangelicamente, non si rinasce in Cristo senza questa immersione, anzi, questo battesimo!

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”».

Gesù escogita un espediente per far cadere le barriere di pregiudizio che l’uomo innalza fra se e Dio quando non si sente ascoltato. Quante volte si etichetta il Signore come “giudice ingiusto”, solo perché non asseconda la nostra volontà? Per fare questo si serve dell’immagine di una vedova, metafora del giusto innocente, indifeso difronte ai prepotenti. Essa si contrappone al potere corrotto, con la forza che solo chi è disperato e non ha niente da perdere può sfoderare. Senza scomodare nessun intervento divino, solo grazie al merito della perseveranza e dell’insistenza, la donna riesce a piegare la volontà corrotta del giudice e costringerlo a farle giustizia. A volte pensiamo di convincere Dio allo stesso modo, ma non chi dice “Signore, Signore”, otterrà quello che vuole da Lui. Le nostre preghiere vengono esaudite solo quando sono conciliabili alla sua Volontà di Salvezza per tutti noi.

«E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

Il giudice disonesto, di fronte alle richieste incessanti della tenace vedova, ha dovuto fare giustizia; perché Dio non dovrebbe ascoltare la voce dei suoi figli prediletti? Le grazie del Signore sono sempre pronte per noi, ma i nostri cuori sono altrettanto disponibili a riceverle? Se L’Altissimo si piegasse alla nostra infantilità e al nostro “pio opportunismo” non ci farebbe che male. Se Dio non risponde come vorresti alla tua preghiera c’è un motivo che non puoi comprendere se non nell’ottica della Fede, la quale, quando è autentica, non spera nulla al di fuori della Salvezza e la Resurrezione. Si, è vero, a volte Lui ci viene incontro concedendoci quei segni che sono primizia del Regno futuro, ma questo avviene solo per sostenerci nella prova e non possono esimerci da quella Croce che ciascuno di noi deve portare. Quando ci rivolgiamo a Dio non dimentichiamo mai che ci stiamo relazionando con un padre misericordioso. Non è facile raggiungere tale maturità, ma è proprio per questo che Egli ci esorta a pregare e a vivere con la sua costante presenza, un felice “matrimonio” spirituale.