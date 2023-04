Ritorno alle urne, domenica ballottaggio sindaco a Montefalcone nel Sannio

Sfida tra Fabio Pasciullo e Gilda Del Borrello a un anno dal primo turno, dopo che il Tar Molise ha ‘rivisto’ i numeri delle votazioni

Domenica urne aperte a Montefalcone nel Sannio dove, a distanza di un anno, si torna al voto: appuntamento elettorale con il ballottaggio dei candidati sindaci Fabio Pasciullo e Gilda Del Borrello.

Le votazioni sono previste nelle giornate di domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile. La vicenda, come già spiegato in precedenti articoli, è singolare. Il ballottaggio è infatti frutto di un pronunciamento del Tar Molise che ha modificato il risultato delle consultazioni del 13 giugno 2022, quando a Montefalcone era stato eletto sindaco Fabio Pasciullo con un solo voto di vantaggio sulla sfidante Gilda Del Borrello.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di quest’ultima, assegnando un voto in più alla sua lista di riferimento e, di conseguenza, facendo pareggiare il risultato delle urne: entrambi 535 voti. Come previsto dalla normativa elettorale, in questo caso si va al ballottaggio. Con il pronunciamento del Tar, Pasciullo ha ‘perso’ la carica di sindaco e il 17 gennaio scorso la Prefettura di Campobasso ha nominato un commissario, il viceprefetto Stefano Italiano.