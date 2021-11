“Ritorno alla normalità in una giornata bellissima”. Le interviste ai vincitori della Su e Giù

Un ritorno alla normalità sempre più evidente e chiaro anche durante e dopo le fasi della Su e Giù. Per le strade di Campobasso questa mattina, 14 novembre, c’erano tutti: grandi e piccini, atleti agonistici e semplici appassionati. Tutti con la voglia di mettersi in gioco e tutti con la voglia di ripartire. Il tema della ripartenza è stato chiarito anche dalle parole del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. “E’ un ritorno alla normalità anche se normalità non è del tutto – ha affermato Gravina ai nostri microfoni nel corso della diretta di questa mattina – la Su e Giù è da sempre una manifestazione molto sentita a Campobasso e questo è dimostrato anche dal numero delle persone che hanno partecipato che di anno in anno è sempre stato in aumento e rappresenta anche il salire e scendere da Campobasso che è insito negli abitanti di questa città”. Una ripartenza che è stata chiara anche nelle parole dei due vincitori Conte e Di Lisa. “Erano 6 anni che non la facevo – ha affermato Conte – è stata una emozione anche solo l’organizzazione dell’evento”. “La ripartenza c’era proprio nel nome che è stato dato alla giornata – gli ha fatto eco Di Lisa – ed è stata una giornata bellissima”.

IN ALTO LE INTERVISTE AL SINDACO GRAVINA E AI DUE VINCITORI DELLA GIORNATA