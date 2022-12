Ritorno al Nucleare

di Marianna Meffe

La conoscenza non è un processo che conosce fine. Ciò che una volta si dava per assodato, può sempre essere soggetto a nuove scoperte e quindi a rivoluzioni di pensiero.

Per questo voglio tornare sul tema del nucleare. Avendo in passato parlato negativamente, e con una certa ingenuità, della questione, alla luce di nuove conoscenze, penso sia importante riformulare il discorso.

Non è facile, soprattutto in Italia, dove l’ostilità è forte, parlare di nucleare.

Le critiche maggiori mosse a questa tecnologia sono relative alla gestione delle scorie e alle problematiche di sicurezza.

Quest’ultime, corroborate dagli incidenti degli ultimi quarant’anni, sono il pezzo forte della sponda anti-nuke.

Eppure se, con onestà intellettuale, si riesamina il conto delle vittime dei disastri di Chernobyl e Fukushima, i più vivi nella memoria, salta all’occhio come siano molto meno di quello che siamo stati indotti a credere da un racconto giornalistico che in quegli anni fu perlopiù basato su un terrore sensazionalistico frutto di paure e ignoranze.

Tanta della nostra percezione è quindi figlia della narrazione sleale fatta negli anni.

Quei disastri, inoltre, furono legati ad errori di gestione (mancanza di strutture di contenimento, test condotti in maniera errata da personale poco qualificato ecc): i dati ricavati sono stati però utili per la costruzione in sicurezza delle nuove centrali.

Il problema delle scorie, poi, è reale: tuttavia la produzione energetica non è l’unica fonte di scorie nucleari.

Rifiuti radioattivi vengono prodotti anche nei settori dell’industria, della ricerca e della medicina: pertanto, un apparato di gestione è già conosciuto e sviluppato e anche i tempi di decadimento della radioattività non sono così elevati, specie se rapportati al periodo vitale dei prodotti di scarto dell’industria fossile.

Sulla sicurezza del tutto rimando ad articoli ad hoc; anticipo solo che in questo campo i controlli sono approfonditi e il livello di specializzazione richiesta è alto: ci sono quindi minori margini di evasione e minori rischi di lasciare campo libero alle organizzazioni criminali.

Va aggiunto che nel panorama odierno di approvvigionamento di energia, considerati i noti problemi col gas naturale e la necessità sempre crescente di decarbonizzazione del processo, il nucleare appare come un valido alleato da accompagnare alle rinnovabili, che da sole non possono coprire l’intero fabbisogno nazionale.

È infatti una fonte più pulita di altre, anche se di certo più costosa* (*qui uno studio scientifico che discute di pro e contro e pone confronti su vari livelli con altre fonti di energia).

Insomma, parlare di nucleare non è facile e non siamo qui per dare risposte definitive, piuttosto strumenti per informarsi adeguatamente e formulare una propria opinione: quello del mix energetico è un tema delicato e complesso, che in quanto tale non conosce una soluzione unica, quanto piuttosto un approccio da più punti di vista. Di certo, riaprire il discorso sul nucleare può portare benefici concreti al percorso di transizione energetica che stiamo affrontando.