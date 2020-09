Ritorno a scuola, il punto di vista della psicologa Orsola Di Palma

Il ritorno in aula post emergenza Covid-19 rappresenta una vera e propria ripartenza per l’Italia intera. Sono tanti i genitori che si domandano a cosa andranno incontro i propri figli soprattutto per quel che riguarda un punto di vista psicologico. Se certamente è necessaria una serenità psicologica per iniziare l’anno scolastico ecco che la tensione per quel che potrebbe accadere è tanta. Abbiamo approfondito la questione con Orsola Di Palma, Psicologa evolutiva adolescenziale. Ecco cosa ci ha detto.