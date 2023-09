Ritardo record, a Venafro 170 minuti per il treno diretto a Roma

Ennesimo ritardo da record per le ferrovie in Molise. Alla stazione di Venafro i viaggiatori si sono ritrovati a fare i conti con un ritardo di circa 3 ore.

Il treno previsto in partenza da Venafro alle ore 9,59 aveva accumulato ancor prima di partire un ritardo di ben 170 minuti, pari a circa il doppio della durata dell’intera tratta Venafro-Roma. Non poche sono state le lamentele e le polemiche dei pendolari, che hanno sfogato tutta la loro indignazione sui social.

Trenitalia fa sapere che il ritardo è stato dovuto ad un guasto alla linea elettrica all’altezza di Roma Casilina intorno alle ore 8,15. Ma oramai, quasi quotidianamente, le Ferrovie in Molise si mettono in mostra per ritardi e problemi vari, tanto che da più parti sta arrivando la richiesta alla Regione di rivedere il contratto con Trenitalia.