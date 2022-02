“Ritardi nella consegna dei materiali”. E la differenziata in tutta la città resta un percorso ad ostacoli

Il quartiere Vazzieri resta la priorità. Entro il primo semestre del 2022. “Niente slittamenti”

Copertura totale entro il 2022. L’obiettivo dell’amministrazione sul servizio di raccolta differenziata resta al suo posto. Ma crescono, con il passare delle settimane, le consapevolezze su un aspetto: negli ultimi mesi non tutto è filato liscio. Anzi. I ritardi nella consegna-fornitura dei materiali sarebbero alla base di slittamenti e stime riviste, se non altro perché “tutti i settori – come ricordato dall’assessore all’ambiente Simone Cretella – stanno vivendo un periodo particolarmente delicato”.

Il prossimo step, Vazzieri, non si preannuncia facile. “Stiamo censendo le utenze”, ha assicurato Cretella, allontanando lo spettro di ulteriori rinvii. Resta quindi sul tavolo l’idea di concludere con la copertura totale del quartiere entro il primo semestre del 2022. L’impressione è che non si faranno miracoli prima della primavera inoltrata. “Ma siamo in linea con le ultime indicazioni Sea – assicurano ancora da Palazzo San Giorgio – pertanto non si andrà oltre quella scadenza. E al contempo sono stati presentati progetti per accelerare e trovare risorse ulteriori”.

“Confusione ed inefficacia regnano sovrane” è invece il laconico commento delle opposizioni, che sull’operato della maggioranza 5 Stelle in tema differenziata non usano giri di parole: “Fallimento. Su tutta la linea”.