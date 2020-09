Risveglio amarissimo per Termoli. Un 47enne si è tolto la vita. All’arrivo dei soccorsi giunti all’alba purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare. Il gesto estremo ha posto fine all’esistenza del 47enne. Sul posto oltre ai sanitari del 118 e della Misericordia anche la Scientifica e i Carabinieri.