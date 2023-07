Risultati elezioni regionali: Di Baggio a Dall’Olio: finiamola con il tifo da stadio

Immediata la risposta della maggioranza alle affermazioni di Linda Dall’Olio, che ha chiesto le dimissioni di Castrataro, dopo la batosta elettorale rimediata a Isernia da Gravina e dal Centrosinistra. Chi prende la parola e risponde alla consigliera di Forza Italia è Domenico Di Baggio, assessore e candidato alle Regionali, che afferma:



“In questi giorni si rincorrono le affermazioni di numerosi politologi della minoranza consiliare del comune di Isernia. Talune appaiono leggermente affettate ed ostentate, alla luce della realtà e della verità dei fatti. Se è vero che alcune persone su Isernia città (non amo mai differenziare etichettando destra e sinistra) hanno riportato molti più consensi rispetto a me e alla collega Del Bianco, è pure vero che essere degli ottimi professionisti delle campagne elettorali non sempre corrisponde ad una visione concreta amministrativa e non sempre corrisponde ad un’equazione di risultato reale nel tessuto regionale. Le dinamiche del voto sono molteplici, legate a una infinità di variabili talvolta anche imprescrutabili, quindi mi guarderei bene di farne una questione di merito assoluta. Le medaglie si guadagnano sul campo con atti ed effetti concreti, non con le tifoserie da stadio delle campagne elettorali. I cittadini sono sovrani e hanno fatto le loro scelte, e questo è un fatto non opinabile, ora con coerenza, bisogna credere a chi si è data la fiducia, di destra o sinistra che sia, e sostenerli e incoraggiarli a fare bene.



Aggiungo infine, sul piano amministrativo, e parlo ovviamente per il mio assessorato, che il comandante Di Nardo, individuato anche dalla precedente amministrazione, giustamente per competenza e professionalità, all’ epoca non accettò l’ incarico. Mentre oggi invece, dopo una serie di colloqui ripetuti con me e con il Sindaco e dopo la stesura della graduatoria finale di merito, sentiti gli obiettivi e la visione della città che vogliamo sul piano dell’ ordine e della sicurezza, ha deciso con convinzione e senza premi economici particolari, di far parte di questa squadra”.