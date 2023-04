Ristrutturazione sede della Capitaneria di Porto, limitazioni a viabilità e pedoni

Lavori presso la sede della Capitaneria di Porto di Termoli, che comporteranno una limitazione al passaggio dei veicoli e dei pedoni nell’area limitrofa. A renderlo noto è il Capitano di Fregata il quale comunica che, “per la durata presunta di 365 giorni, la Ditta Impresa Costruzioni Industriali – I.C.I. s.p.a., per conto del Provveditorato Interregionale per le Opera Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata effettuerà lavori di ristrutturazione della sede logistica della Capitaneria di porto di Termoli”. Gli interventi interesseranno le aree meglio specificate nell’immagine, che saranno interdetti al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra attività connessa.

A tal riguardano saranno apposte di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi, nonché segnalato il divieto di sosta con rimozione forzata di mezzi in ciascuna area interessata.

Mediante apposizione di idonea cartellonistica, sarà garantita la viabilità portuale durante l’esecuzione dei lavori, anche con l’eventuale attuazione di un senso unico alternato.