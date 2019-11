Ristrutturare casa e spendere meno della metà: ecco come fare

Il Comune di Isernia organizza una giornata dedicata a informare i cittadini sui vantaggi previsti da Sisma ed Eco Bonus

ISERNIA. Sisma Bonus ed Eco Bonus, due grandi opportunità non sfruttate dai cittadini. Secondo alcuni dati nel Mezzogiorno le due misure previste dal Decreto Crescita vengono utilizzate molto meno rispetto al Nord. Nel mese della prevenzione sismica il Comune di Isernia, e in particolare il vicesindaco e l’assessore all’Urbanistica, Cesare Pietrangelo, vuole informare tutti i cittadini sulle opportunità varate dal governo nazionale e come poter accedere ai contributi. Se ne parlerà in una giornata dal titolo “Diamoci una scossa”, organizzata per sabato prossimo, 9 novembre, presso l’auditorium Unità d’Italia e organizzata dall’assessorato all’urbanistica del Comune di Isernia, con la collaborazione dell’Ordine degli ingegneri, l’Ordine degli architetti, il Collegio dei geometri, l’Unimol, l’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei geologi del Molise. Per quanto I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Per quanto riguarda le migliorie nell’ambito energetico, le detrazioni possono arrivare fino al 50 per cento.