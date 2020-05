Ristoratori a Toma: «Seguire modello Emilia e non riapriamo il 18»

«In Molise i ristoranti non riapriranno il 18. Su questo siamo estremamente compatti. E non riapriranno fino a quando non saranno riaperti anche i confini regionali». In attesa di conoscere se si potrà effettuare il flash mob di protesta per sabato a Campobasso sulla scia di quello che accadrà in tutte le piazze italiane che sono state autorizzate come Roma, Bologna e Firenze, i ristoratori molisani battono il pugno e in una lettera inviata all’attenzione del Governatore Toma chiedono un intervento e linee guida più “morbide” «sulla base di quello che ha già fatto l’Emilia Romagna». La regione, infatti, ha messo da parte il documento redatto dall’Inail che oltre alla prenotazione e altre linee guida per le spiagge è entrato anche nel merito del servizio ai tavoli parlando di una distanza di 4 metri tra un tavolo e l’altro e di 2 metri di distanza tra le persone e ne ha redatto in proprio un altro decisamente più “morbido” che parla della necessità di mantenere il metro di distanza tra le persone sedute al tavolo. Di qui la richiesta dei molisani a Toma di fare altrettanto. « Egregio Presidente, a nome nella M. I .O ( movimento imprese ospitalità sez.Molise ) che Lei già ben conosce per una precedente video conferenza sulle scottanti tematiche del settore turistico , con la presente faccio seguito ai contatti intervenuti con la sua segreteria per rappresentarle quanto segue – si legge nella nota a firma di Domenico Ruggeri – come ben saprà, le linee guida Inail a livello nazionale hanno predisposto degli standard di sicurezza e di distanziamento troppo restrittive e, dunque, troppo onerose e sacrificanti per il settore ristorazione . La regione Emilia Romagna ha adottato invece delle misure maggiormente permissive , che comunque garantiscono la sicurezza dei nostri clienti . Le ho allegato pertanto per maggiore velocità , le linee guida della regione Emilia Romagna con la speranza che anche lei voglia , venendoci incontro , predisporre una linea simile che ci consenta di non perdere ulteriormente risorse . Vorrei pertanto che ci accordasse , con la sua solita disponibilità in ulteriore video conferenza per consentirci di esplicarle meglio le criticità delle linee Inail e le nostre ragioni». «Nella lettera a Toma chiediamo di attuare il protocollo dell’Emilia Romagna – ha affermato Matteo Miucci che assieme ad altri colleghi sta portando avanti una vera e propria battaglia – siamo compatti e abbiamo deciso di non riaprire il 18 perché non siamo pronti. Ad oggi non ci sono linee guida ufficiali e anche se fossero emanate domani non ci sarebbe il tempo per la sanificazione. Inoltre abbiamo detto anche chiaramente che non riapriremo fino a quando non ci sarà la riapertura dei confini regionali e la possibilità per le persone di muoversi, cosa che stando alle ultime dichiarazioni di Conte non avverrà prima del 1 giugno. Non hanno senso queste riaperture anticipate».