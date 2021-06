Ristoranti, a tavola resta il limite di 4 persone anche in zona bianca con deroga per familiari e conviventi

Nemmeno il tempo di festeggiare. Appena riassaporata l’abitudine, tutta italiana, del caffè al bancone, salta fuori una nuova limitazione.

O meglio, la conferma di una vecchia.

Niente tavolate, niente cene di gruppo, niente pizza in comitiva: a tavola, nei locali, ci si siede al massimo in quattro, con l’unica deroga, disposta già da tempo, per nuclei familiari e conviventi.

Il limite resta in vigore nelle zone gialle e in quelle bianche.

L’interpretazione della quale parla Calugi è stata diffusa appunto ieri: «I ristoranti riaprono anche al chiuso ma a tavola, sia nelle zone gialle che in quelle bianche, resta il limite di quattro persone».

La disciplina, si chiariva nella nota, resta quella stabilita nel Dpcm del 2 marzo, richiamata nel decreto sulle riaperture e nelle Linee guida per la ripresa.