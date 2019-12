Ristorante offre cena di Natale ai bisognosi, la favola in Molise

Dall’antipasto alla tombolata per una serata di gioia in una vita non sempre facile

REDAZIONE TERMOLI

Essere più buoni a Natale, sentire la magia dello spirito natalizio, belle parole che durante queste feste sono sulla bocca di tutti ma nel cuore di pochi. C’è la corsa agli ultimi regali, la ricerca del vestito da indossare il 25 dicembre, gli auguri da scambiare e pochi se non addirittura inesistenti i gesti di solidarietà verso chi non è fortunato quanto noi. Eppure il Natale dovrebbe essere proprio quella carezza tesa verso chi ne ha bisogno. Una splendida “favola” dei nostri tempi ci arriva dal ristorante “Lo Sfizietto 2. Zero” di Campomarino Lido. Il proprietario dell’attività, Antonio Frate, che abbiamo intervistato al telefono ha pensato di offrire la cena di Natale a chi vive un momento di difficoltà per vivere un momento di gioia in una vita non sempre facile. Una iniziativa che porta in sé il vero spirito del Natale da condividere con chi davvero ha bisogno. Una favola moderna che ci continua a far sognare e sperare in un mondo sempre più ricco di questa umanità. Ci sono ancora posti a disposizione e chiunque voglia prendere parte alla cena di natale può chiamare al numero 3278945056.