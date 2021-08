Rissa tra sei persone, scatta la chiusura del bar luogo della lite

E’ stato chiuso questa mattina, 7 luglio, ed ha avuto un provvedimento di sopsensione di 15 giorni un bar che si trova a Sesto Campano. Il Provvedimento adottato dal Questore di Isernia è conseguente alla rissa scoppiata per futili motivi il 31 luglio scorso e per la quale avevano proceduto i militari della locale Stazione; l’evento ha visto contrapposte sei persone già note alle Forze dell’Ordine, tra cui la medesima titolare, le quali si cagionavano reciprocamente delle lesioni (da un minimo di 5 ad un massimo di 30 gg di prognosi per cinque di loro) anche con l’uso di armi improprie.

Il provvedimento si inquadra nella potenziata attività di controllo del territorio di Isernia e prevenzione di condotte in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica operato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a tutela della cittadinanza.

La gravità dei fatti accaduti e la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti sono emerse infatti durante la rissa allorquando cittadini astanti ,estranei ai fatti, venivano attinti da lancio di bottiglie ed epiteti offensivi, le cui conseguenze sono state scongiurate dal pronto intervento di due Poliziotti liberi dal servizio che intervenivano per separare i corrissanti supportati a seguire da Militari della locale Stazione CC di Sesto Campano.