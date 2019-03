Rissa tra ragazze in villa, volano urla e schiaffi: intervengono i carabinieri

VENAFRO

Urla e sberle sono volate intorno alle 20, a due passi dalla Villa Comunale di Venafro. Pare si trattasse di un vero e proprio appuntamento, per “regolare i conti” quello tra due giovani ragazze che improvvisamente hanno cominciato a darsele di santa ragione. Uno show che non è passato inosservato ai residenti della zona, che accortisi di cosa stesse accadendo, hanno allertato i carabinieri. I militari, una volta sul posto, hanno riportato la calma evitando il peggio. In seguito, le due giovani sono state condotte in caserma per meglio chiarire l’accaduto. Futili i motivi alla base del violento litigio.