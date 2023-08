Una serata all’interno di un pub si è trasformata in rissa a Montenero di Bisaccia. Protagonisti alcuni giovani che nella notte appena trascorsa se le sono date di santa ragione in piazza della Libertà. Qualche parola di troppo e qualche spintone hanno avrebbero dato il via al litigio. Ad avere ola peggio un ragazzo di 17 anni che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per le cure necessarie.