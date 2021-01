Rissa tra famiglie, donna portata al Pronto Soccorso

Lite condominiale con l’intervento dei Carabinieri, denunce e una donna finita al Veneziale. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la lite ieri sera, a Venafro, tra due famiglie residenti in via Quinto Orazio Flacco. Uomini e donne di due famiglie se le sono date di santa ragione, dando vita ad una vera e propria rissa, sulla quale stanno indagando i Carabinieri di Venafro. Ad avere la peggio una delle donne coinvolte che, per motivi precauzionali, è stata trasferita presso l’ospedale di Isernia da un’ambulanza del 118 giunta sul posto.