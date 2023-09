Rissa e tragedia sfiorata, coltellate tra migranti a Isernia

Poteva finire molto peggio. Una violenta rissa a colpi di coltello è scoppiata in pieno centro a Isernia. Coinvolti tre migranti egiziani ospitati in un centro d’accoglienza del capoluogo pentro.

Una banale lite, poco dopo la mezzanotte, dopo aver alzato il gomito, è degenerata, trasformandosi in un duello a coltellate, senza esclusioni di colpi.

Tre persone si sono rivolte al pronto soccorso del Veneziale, per ferite da arma da taglio, con prognosi di dieci giorni.

Uno dei tre egiziani è stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime.

Sul caso indaga la magistratura e non si escludono provvedimenti nelle prossime ore.