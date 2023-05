Rissa e lesioni personali, scatta il divieto di accesso ai centri urbani per un giovane

Il Questore di Isernia ha emanato, per la prima volta in provincia, il provvedimento di Dacur o Daspo urbano

Nei giorni scorsi il Questore di Isernia ha emanato, per la prima volta in Provincia, un provvedimento di Divieto di Accesso ai centri urbani nei confronti di un giovane che si è reso responsabile di lesioni personali ai danni di un altro ragazzo nel corso di una rissa che nata per futili motivi alcune settimane fa nel centro storico di Isernia, nei pressi di un noto locale, durante la movida cittadina del sabato sera.

Le immediate indagini condotte dalle pattuglie intervenute, hanno consentito di identificare i partecipanti all’aggressione, delineando le singole responsabilità.

Il Divieto di Accesso ai centri urbani, comunemente chiamato Dacur, è una misura di prevenzione introdotta dal legislatore per arginare l’aumento delle aggressioni e dei delitti commessi da gruppi di giovani e giovanissimi.

La modifica normativa, intervenuta a seguito dell’omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020, consente di applicare il provvedimento inibitorio anche durante procedimenti non definitivi, sulla base degli accertamenti di polizia.

Il giovane colpito dal provvedimento, per alcuni mesi non potrà frequentare o intrattenersi in determinate vie del centro storico e nei locali ad esse afferenti nelle ore serali e notturne.