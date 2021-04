Rissa davanti al bar a Portocannone: 2 fratelli albanesi nei guai

Una rissa è scoppiata domenica sera a Portocannone davanti ad un bar, poco prima dello scattare del coprifuoco fissato alle 22. Alcuni giovani sarebbero venuti alle mani e tra loro -così come riportato da Primopiano Molise, ci sarebbero stati anche due fratelli albanesi, già noti alle forze dell’ordine. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri di Termoli e della stazione di Campomarino. Secondo quanto riportato dal giornale i due fratelli si sarebbero scagliati anche contro i militari. Per loro è scattato l’arresto. L’udienza di convalida davanti al Gip Federico Scioli è stata celebrata ieri pomeriggio e sia il Pm di turno che lo stesso giudice per le indagini preliminari, pur convalidando l’arresto eseguito dai militari dell’Arma, hanno ritenuto di scarcerare i due giovani, di 23 e 27 anni, difesi dall’avvocato Romanazzi.