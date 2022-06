«Risorge questa festa, la folla giuliva applaudirà ai Misteri», dal discorso del 1947 di Alfredo Fazio

Parole pronunciate dopo lo stop dal ’40 al ’46 per la guerra nell’Aula Magna della scuola D’Ovidio

Domani sarà un giorno particolare per Campobasso. Una data, quella del 19 giugno del 2022, che segnerà una sorta di rinascita. I Misteri torneranno a sfilare dopo due anni di assenza forzata.

E allora ci piace ricordare questa ripartenza con le parole scritte da Alfredo Fazio dopo lo stop dei Misteri dal 1940 al 1946 a causa del secondo conflitto mondiale, tratto dal libretto dal titolo “Uno scultore molisano del XVIII e la festa dei Misteri”, a cura del Comitato Pro Festeggiamenti del Corpus Domini e Sagra dei Misteri.

“Dopo una pausa abbastanza lunga dolorosa, risorge questa festa. Torneranno domani, per le vie assolate della città gli Ingegni meravigliosi, senza dubbio rimessi a nuovo, nei particolari, decorosamente ed artisticamente; splenderanno al sole i vari colori delle vesti, che, nel simbolico liturgico linguaggio rammenteranno nel bianco la purezza, nel rosso il sangue dei martiri, nell’azzurro la beatitudine del cielo, nel giallo la penitenza, nel viola la passione dei singoli personaggi. Si agiteranno al zefiro primaverile i manti della Madonne, i palli dei vescovi, le ali degli angeli. La folla giuliva applaudirà ai Misteri. Portati a spalla da robusti popolani per le vie della città, vengono allineati su una fila di fronte al palazzo della Prefettura in attesa della solenne benedizione. La folla immensa gremisce la piazza bloccata da altre folle che si devono contentare di assistere da lontano. Momento di ansia! Tutte le vesti, tutti i veli delle madonne e dei santi garriscono al tiepido venticello, mettendo una nota gaia con i vari colori. Tutti gli ori che adornano le corazze pettorali degli angioli e le gole e i polsi, scintillano ai raggi del sole che si spandono sulla fantastica scena.

Gli occhi sono fissi ora sulle belle creaturine che appaiono un poco stanche, ora al palco, donde apparirà il piccolo corteo del Presule che lentamente benedirà i Misteri. Un minuto di silenzio rotto dallo scampanìo di tutte le campane della città. Indimenticabile spettacolo!”

Letto nell’aula magna della scuola F. D’Ovidio il 3 giugno 1947