Risolto il “mistero” del rubinetto applicato al fontanino di Castel Monforte

Era stato messo da una signora per prelevare acqua e innaffiare piante e fiori del Convento

Le foto postate sui profili social dell’apparato posto sulla bocca di fuoriuscita dell’acqua dalla fontanella stavano facendo il giro del web suscitando polemiche e anche ilarità. A spiegare chi fosse l’artefice di quel “marchingegno” è l’assessore comunale Simone Cretella che in un post su Facebook scrive:



“Mi sento di ringraziare, nonostante tutto, la simpatica signora che animata da un meritorio senso civico, in perfetta buona fede, per innaffiare piante e fiori davanti il convento aveva escogitato un sistema per prelevare l’acqua senza caricarsi di taniche da casa ogni volta, come fa da sempre. E per questo merita davvero un grande apprezzamento, anche per aver serenamente provveduto a risistemare tutto, ignara di tanto clamore”.