Risguardi, la libreria indipendente che ha conquistato Campobasso

Uno spazio vivo dove incontrarsi, scambiare opinioni, partecipare a laboratori, ma soprattutto trovare libri per tutti

Quando si illumina una nuova insegna, al centro della città poi, è già un avvenimento da festeggiare. Quando quella insegna indica la nascita di una libreria, è un vero e proprio successo. Nel centro di Campobasso, in via Veneto, è nata una libreria indipendente, la cui inaugurazione si è tenuta ieri, sabato 5 novembre. E’ nata dall’idea di tre giovani intraprendenti e coraggiosi che hanno deciso di investire sulla cultura, cosa rara di questi tempi. Nelle intenzioni di Ilaria Gallace, Carmen Lalli e Giuseppe Di Carlo, quella di creare uno spazio vivo dove incontrarsi, scambiare opinioni, partecipare a laboratori, ma soprattutto trovare libri per tutti. Per adulti, ragazzi, più piccoli, sulla fotografia, sull’arte e sui fumetti. Ci saranno i libri dei grandi editori, ma anche cataloghi proposti da case minori.

La risposta della città è stata entusiasmante e i cittadini hanno apprezzato l’iniziativa dei tre appassionati che hanno dato vita ad una cooperativa, partendo dall’idea che fare insieme è sempre meglio che fare singolarmente.

La libreria Risguardi sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.