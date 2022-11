Risguardi, la libreria indipendente apre i battenti a Campobasso 

Dopo anni il marchio Coop torna in Molise grazie ad una cooperativa di tre giovani che hanno partecipato ad un bando pubblico, ottenuto il relativo finanziamento e puntato coraggiosamente sulla cultura.

Apre infatti, nel cuore di Campobasso, Risguardi – Libri e dintorni, una libreria indipendente, non legata ad alcun gruppo editoriale, in collaborazione con Librerie Coop. Si trova in via Veneto 22 e taglierà il nastro sabato 5 novembre 2022 alle ore 11.30.

La libreria prende il nome da quello della cooperativa che ha realizzato il progetto e che gestirà l’esercizio: Risguardi soc coop. I tre giovani hanno deciso di costruire il loro futuro lavorativo puntando sulla lettura e cercando di contribuire a creare un futuro migliore per tutti. Un’idea che si è concretizzata grazie al bando Resto al Sud al quale la cooperativa ha partecipato, supportata da Legacoop Molise.

“Si tratta di un progetto sperimentale di Librerie Coop, il primo in assoluto in tutta Italia – ha sottolineato Chiara Iosue, presidente di Legacoop Molise – Siamo orgogliosi di questa scelta da parte di un marchio così importante e lieti di aver accompagnato questi ragazzi nel percorso di progettazione, contribuendo così al raggiungimento di questo importante traguardo”.

La libreria sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.