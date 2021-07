Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro, al via “estate all’Oasi 2021”

«L’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro è visitata in ogni stagione da migliaia di appassionati di natura e da famiglie che vogliono passare qualche ora nel verde dell’area protetta matesina. Anche quest’estate, dopo la lunga pausa causata purtroppo dall’emergenza sanitaria da COVID-19, l’Oasi WWF propone nei mesi di luglio e agosto, un ricco calendario per tutti i visitatori, dai semplici turisti agli escursionisti più esperti, fatto di appuntamenti, eventi ed escursioni guidate di varia difficoltà. Lunghe traversate montane, facili trekking sul regio tratturo alla base della Riserva, ma anche semplici passeggiate sui numerosi sentieri o attività educative all’Area faunistica del cervo nei “laboratori inclusivi” per bambini. Inoltre, escursioni serali e notturne sulle tracce del lupo e sulle tracce dei briganti matesini raccontando vecchie leggende dell’800. Infine, anche un interessante archeotrekking tra antichi camminamenti ricchi di natura ed i templi italici dell’area di Campochiaro. Vi aspettiamo numerosi nella natura della grande Oasi WWF del Matese molisano. Info e prenotazioni: www.oasiguardiaregiacampochiaro.it.

N.B. nel rispetto delle normative di contenimento del covid-19, tutte le attività, gli eventi e le visite guidate nella riserva vengono effettuate con prenotazione e a numero chiuso.