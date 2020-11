Rischio idrogeologico, il M5S: “Come sono stati ripartiti i fondi per la progettazione?”

Una interrogazione urgente per capire come e se è stato erogato il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 2019 per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. E’ quello che hanno presentato i consiglieri del MoVimento 5Stelle al Comune di Termoli. “L’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Lo stanziamento previsto di 85 milioni di euro per l’anno 2020, è stato attribuito con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 31 agosto 2020, agli enti locali che, entro il 15 maggio 2020, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che, nella graduatoria di cui all’allegato 2 del citato decreto interministeriale, si sono posizionate dal n. 1 al n. 970, sino alla concorrenza delle risorse assegnate. L’art. 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n. 37/L alla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020), ha previsto che le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma 51, siano incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020

Nell’elenco degli Enti beneficiari del contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per l’anno 2020 desunto dalle posizioni da 1 a 970 dell’allegato 1 e 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020, dalla n. 971 alla n. 4.565 e dalla n. 4.566 alla n. 9.350 dell’allegato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020 redatti ai sensi dell’articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non compare il Comune di Termoli. Per questo motivo, abbiamo interpellato il Sindaco e l’assessore competente, per sapere:

A) Se il Comune di Termoli ha seguito la procedura di compilazione della relativa richiesta di contributo previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore degli Enti Locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

B) In caso di risposta negativa sub domanda A), riferire i motivi del mancato inoltro della richiesta.

C) In caso di risposta affermativa sub domanda A) riferire se il Comune di Termoli è stato ammesso al contributo, in che ammontare, in che posizione e per quali e quanti progetti. In caso di risposta negativa riferire la motivazione”.